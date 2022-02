Exclusif - Nubank voit le ralentissement de l'économie brésilienne comme une chance de croître plus rapidement -CEO

La fintech a fait ses débuts à la Bourse de New York il y a moins de deux mois en tant qu'institution financière la plus précieuse d'Amérique latine, avec une valeur de 52 milliards de dollars. Bien que ses actions aient subi une baisse depuis lors, M. Velez a déclaré que la société - dont les 48 millions de clients en font l'une des plus grandes banques numériques du monde et qui s'est récemment développée au Mexique - est bien positionnée pour la croissance.

M. Velez a déclaré qu'il s'attendait à ce que le ratio des prêts non performants (PNP) augmente cette année, les consommateurs brésiliens étant confrontés à une inflation élevée, à des taux d'intérêt en hausse et à une économie atone.

Mais il estime que Nubank maintiendra ses ratios NPL en dessous de la moyenne du marché grâce à son utilisation avancée des données pour les politiques de souscription. Le ratio de défaut de paiement à 90 jours de la Nubank pour les cartes de crédit est de 3,3 %, alors que la moyenne du secteur est de 4,8 %.

Les perspectives plus risquées peuvent même représenter une opportunité de croissance plus rapide pour Nubank, a ajouté Velez dans une interview vidéo avec Reuters mardi. Financée par les dépôts des particuliers, Nubank ne dépend pas des marchés du crédit et dispose d'une importante trésorerie depuis son introduction en bourse (IPO) de 2,6 milliards de dollars en décembre.

"Nous pourrions avoir l'occasion d'accélérer et de prendre encore plus de parts [de marché] et de laisser les taux d'intérêt encore plus bas pour rendre nos produits beaucoup plus compétitifs", a déclaré M. Velez. La courte durée du portefeuille de crédit de la banque - six semaines pour les prêts sur carte de crédit et quatre à six mois pour les crédits personnels - permet également une meilleure évaluation des risques, a-t-il ajouté.

L'expansion du portefeuille de crédit de Nubank est considérée par les analystes comme la clé pour atteindre la rentabilité. Selon les estimations des analystes de Morgan Stanley dans un rapport récent, Nubank obtient moins de 200 reais (37,67 $) de revenus annuels de chaque client actif, alors que son plus grand rival, Itau Unibanco Holding, obtient plus de 1 200 reais.

Les produits de crédit les plus rentables pour les banques de détail sont les prêts hypothécaires, suivis des prêts salariaux et des prêts personnels, selon Morgan Stanley.

Nubank étudie les moyens de commencer à proposer des prêts sur salaire, et prévoit également d'étendre à ses clients les lignes de crédit sur le capital immobilier et le capital automobile proposées par son partenaire Creditas.

DES DÉBUTS EN DENTS DE SCIE

M. Velez a déclaré qu'il n'était pas surpris que les actions de Nubank cotées aux États-Unis aient reculé de plus de 20 % depuis leur entrée en bourse le 9 décembre, compte tenu de la déroute générale des valeurs technologiques.

"Nous avons dit aux investisseurs de s'attendre à de la volatilité. Le Brésil et l'Amérique latine sont volatils", a-t-il déclaré.

Le récent repli a fait chuter la capitalisation boursière de Nubank en dessous de celle des grandes banques brésiliennes Itau Unibanco Holding SA et Banco Bradesco SA.

Selon M. Velez, une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et au Brésil affectera l'action de Nubank à court terme, mais la tendance à la croissance à plus long terme ne sera pas affectée, car les clients recherchent des services financiers moins coûteux.

Nubank a connu une croissance malgré deux récessions, un impeachment présidentiel et la pandémie de COVID-19 au Brésil, a ajouté M. Velez.

Un autre moyen d'augmenter les revenus est de vendre aux clients davantage de produits d'investissement par le biais de son courtier Nu Invest, résultat de l'acquisition du courtier Easynvest en septembre 2020.

Nubank développe également des services pour les clients dans son application, proposant du commerce électronique, des jeux et des assurances, principalement par le biais de partenaires dans lesquels la banque numérique détient une participation grâce à son fonds de capital-risque.

BRIQUES ET MORTIER

Farouche défenseur de la banque purement numérique, M. Velez concède que Nubank devra envisager une certaine forme de présence physique à l'avenir pour servir des clients spécifiques.

"À terme, si nous voulons aller jusqu'au bout sur certains segments, nous devrons peut-être envisager d'avoir une sorte de présence hors ligne pour pouvoir mieux servir nos clients", a-t-il déclaré, citant les particuliers fortunés et les clients en quête de prêts hypothécaires.

La fintech pourrait même envisager un partenariat avec une banque physique pour proposer des prêts hypothécaires, a ajouté M. Velez. "Nous serions très heureux de nous associer à l'une des grandes banques traditionnelles".

Plus près de nous, Nubank se prépare à lancer des comptes-chèques au Mexique cette année, après avoir reçu l'approbation réglementaire pour son acquisition du créancier local Akala.

La croissance de l'opération mexicaine a été une agréable surprise, a déclaré M. Velez, faisant de Nubank le plus grand émetteur de cartes de crédit du pays, avec 760 000 clients.

Le Mexique a des taux de pénétration financière plus faibles et moins de concurrence que le Brésil, a-t-il ajouté.

L'expansion de la banque en Colombie, pays d'origine du PDG, prendra plus de temps, car Nubank en est encore aux premiers stades de l'obtention de ses licences d'exploitation.

(1 $ = 5,3087 reais)