Elon Musk va rencontrer le Brésilien Bolsonaro, selon un rapport

Les deux hommes discuteront d'un partenariat potentiel sur la connectivité rurale et la surveillance de la déforestation, selon O Globo.

Cette rencontre fait suite à une réunion du directeur général de SpaceX et Tesla avec le ministre brésilien des Communications, Fabio Faria, en novembre à Austin, au Texas. Les deux hommes ont parlé de l'utilisation de la technologie de SpaceX pour apporter l'internet aux écoles rurales et réduire la déforestation illégale dans la forêt amazonienne.

Selon le rapport d'O Globo, la réunion de vendredi aura lieu dans un hôtel haut de gamme près de la ville de Sorocaba, dans l'État de Sao Paulo, et sera suivie par plusieurs dirigeants d'entreprise, dont le directeur général de Telecom Italia, Pietro Labriola, et le président du créancier brésilien Banco BTG Pactual, Andre Esteves.

Musk rencontrera le président brésilien d'extrême droite quelques jours seulement après avoir déclaré sur Twitter qu'il ne pouvait plus soutenir les démocrates "et qu'il votera républicain".

Bolsonaro, qui a célébré l'annonce par Twitter de son acceptation de l'offre initiale de Musk pour l'entreprise, tente depuis des années d'attirer Tesla au Brésil.

En 2020, son fils, le député Eduardo Bolsonaro, a déclaré avoir rencontré l'ancien chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Brasilia, William Popp, pour discuter d'un plan visant à attirer le constructeur automobile pour construire une usine dans le pays. Peu après, Bolsonaro a déclaré vouloir visiter une usine Tesla lors d'une visite aux États-Unis.