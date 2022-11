Centeno, de la BCE, voit davantage de consolidation dans le secteur bancaire portugais.

Les analystes ont déclaré que les banques portugaises devraient miser sur les opérations de fusion et d'acquisition pour obtenir de meilleures conditions de concurrence, bien que les cinq plus grands acteurs détiennent 80 % à 85 % des actifs bancaires.

M. Centeno a déclaré que le système avait fait des "progrès remarquables" ces dernières années, les banques ayant renforcé leurs fonds propres et amélioré leurs profils de risque, tandis que les prêts non productifs (PNP) ont baissé à des niveaux pratiquement conformes à la moyenne européenne.

"Après ce renforcement, la consolidation du système bancaire (au Portugal) et le renforcement de ses institutions sont absolument cruciaux et il est inévitable que le système, le marché, y soit confronté", a déclaré M. Centeno, qui est également gouverneur de la Banque du Portugal, dans une interview.

Si la pandémie de COVID-19 et la crise actuelle ont reporté ce processus, "nous le ferons, comme toujours, avec une grande tranquillité", a-t-il ajouté.

Les banques portugaises sont encore marquées par une crise de la dette et une flambée des NPL après la récession de 2010-13. Elles ont depuis réduit les NPL à un total de 11,4 milliards d'euros (11,85 milliards de dollars) en juin 2022, après un pic de 50 milliards d'euros en juin 2016, selon les dernières données de la Banque du Portugal.

Le ratio NPL des créanciers du Portugal était de 3,4 % du crédit total en juin, contre 17,9 % à la mi-2016.

"Bien que je sois très satisfait de l'évolution... il ne sert à rien de se reposer, nous devons nous remettre en question", a déclaré Centeno.

"Il est important que cette maturation se fasse avec un renforcement continu des institutions dans leur taille, leur capitalisation et principalement dans leur capacité à répondre aux défis de la digitalisation, de l'action climatique, car tout cela passe par le bilan des banques."

La plus grande banque est la Caixa Geral de Depositos, détenue par l'État, suivie de Millennium bcp, Santander Portugal, Novo Banco, qui a émergé de l'effondrement de Banco Espirito Santo en 2014 et est contrôlée par le fonds d'investissement privé américain Lone Star, et BPI, détenue par la CaixaBank espagnole.

(1 $ = 0,9623 euros)