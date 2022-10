Le bénéfice des 9 premiers mois de Millennium bcp au Portugal fait un bond de 63 %, grâce à un revenu de base élevé.

Le créancier a réalisé un bénéfice net de 97,2 millions d'euros (96,1 millions de dollars) entre janvier et septembre, contre 59,5 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice de ses activités nationales a plus que doublé pour atteindre 295,7 millions d'euros.

Sa filiale polonaise à moitié détenue, Bank Millennium, a annoncé la semaine dernière une perte sur neuf mois de 270,5 millions d'euros, car elle a comptabilisé le coût des congés de remboursement des prêts imposés aux banques polonaises en juillet.

Millennium bcp a bénéficié des hausses de taux d'intérêt décidées par la Banque centrale européenne pour contrôler l'inflation, après des années de taux bas record qui ont mis sous pression les marges financières des créanciers, et par les banques centrales des autres pays où elle opère : Pologne, Angola et Mozambique.

Le revenu net d'intérêts consolidé de Millennium bcp, c'est-à-dire les revenus des prêts moins les coûts des dépôts, a augmenté de 32,7 % pour atteindre 1,54 milliard d'euros au cours des neuf mois. Ses frais et commissions ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 573,8 millions d'euros.

Le directeur général Miguel Maya a déclaré que "les performances ont été soutenues par une augmentation de 24,7% des revenus de base du groupe et une gestion stricte des coûts d'exploitation", mais ont été freinées par les résultats en Pologne.

"Nous nous attachons à mieux rémunérer les actionnaires, car notre rendement des fonds propres (ROE) de 2,5% reste très faible et inférieur au coût du capital de la banque, mais nous prévoyons de converger vers l'objectif de 10% en 2024", a-t-il déclaré aux journalistes.

Son ratio coûts/revenus a baissé à 38 % en septembre, contre 50 % un an plus tôt, a indiqué M. Maya.

La banque a déclaré avoir réduit le total des expositions non performantes de 14,4 % à 2,42 milliards d'euros en septembre par rapport à l'année précédente.

Elle a déclaré que son coût du risque en septembre, qui mesure le coût de la gestion des risques de crédit et des pertes potentielles pour la banque, a baissé à 55 points de base, contre 60 points il y a un an.

(1 $ = 1,0112 euros)