Le bénéfice du premier semestre de Millennium bcp au Portugal est multiplié par cinq

La banque a enregistré un bénéfice net consolidé de 74,5 millions d'euros entre janvier et juin, contre 12,3 millions d'euros un an plus tôt, le bénéfice de ses activités domestiques ayant augmenté de 63% à 174,5 millions d'euros.

Sa filiale polonaise, Bank Millennium, a déclaré mardi qu'elle avait réduit de moitié ses pertes à 56,6 millions d'euros au premier semestre 2022, malgré les 257,8 millions d'euros de provisions et de coûts liés aux risques juridiques sur son portefeuille de prêts hypothécaires en devises.

Le directeur général Miguel Maya a déclaré que "l'amélioration des résultats est principalement due à la hausse des revenus de base du groupe, qui ont augmenté de 22,7% à 1,37 milliard d'euros, et à une gestion rigoureuse des coûts d'exploitation", qui ont diminué de 12,5% à 516,2 millions d'euros.

Son ratio coûts/revenus a baissé à 40% en juin, contre 53% un an plus tôt, ce qui montre qu'il est "de plus en plus efficace", a-t-il dit.

Millennium bcp a déclaré que son revenu net d'intérêt consolidé, une mesure des gains sur les prêts moins les coûts des dépôts, a augmenté de 28,6% à 985,2 millions d'euros au cours du premier semestre de cette année, tandis que les frais et commissions ont augmenté de 34,6% à 387,9 millions d'euros.

"Je suis confiant, mais il n'y a aucune raison d'être euphorique... L'environnement économique mondial est difficile et le Portugal n'est pas à l'écart de ce qui se passe dans le monde", a déclaré M. Maya aux journalistes.

Pour lui, la guerre en Ukraine, la hausse des coûts de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquent "un ralentissement de l'économie portugaise, mais pas un problème structurel grave".

Les efforts de la Banque centrale européenne pour mettre un terme à l'inflation galopante en Europe en augmentant les coûts d'emprunt ont dopé les résultats de plusieurs grands créanciers, mais les banquiers se demandent maintenant si des réductions encore plus importantes de l'approvisionnement en gaz affecteront les économies de la région et les banques.

Poursuivant l'apurement de son bilan, la banque a déclaré avoir réduit le total des expositions non performantes de 16,7 % à 2,5 milliards d'euros en juin par rapport à l'année précédente.

"Je ne prévois pas d'augmentation des expositions non performantes au cours des deux prochaines années en raison de la hausse des taux d'intérêt", a-t-il déclaré.

Son ratio Common Equity Tier 1 s'est établi à 11,3 % en juin 2022, soit une baisse de 30 points de base par rapport à l'année précédente, mais M. Maya a déclaré que ce niveau "est adéquat et supérieur aux exigences réglementaires".