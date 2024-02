Banco Davivienda SA est une institution bancaire basée en Colombie. Les produits et services de la banque comprennent des comptes d'épargne et des comptes courants, des prêts à la consommation et des prêts commerciaux, des cartes de crédit et de débit, des hypothèques, des dépôts à terme fixe, la gestion de portefeuille, le financement du commerce extérieur et diverses polices d'assurance, ainsi que d'autres opérations bancaires destinées aux particuliers et aux entreprises. Au 31 décembre 2012, la Banque disposait d'un réseau de 572 agences réparties dans tout le pays et d'une agence aux États-Unis. Elle possédait également des filiales telles que Fiduciaria Davivienda SA, Dadivalores SA, Bancafe Panama SA et Fiduciaria Cafetera SA, entre autres. En outre, le Grupo Empresarial Bolivar était le principal actionnaire de la société.

Secteur Banques