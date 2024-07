Banco de Bogota SA est une institution financière colombienne active dans le secteur bancaire. Ses activités sont structurées en trois segments : Les services bancaires aux particuliers, les services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME) et les services bancaires aux entreprises. Ses produits et services comprennent des comptes courants et d'épargne, des cartes de crédit et de débit, des dépôts à terme, des prêts à la consommation et des prêts commerciaux, entre autres. En outre, elle est membre du Grupo Aval Acciones y Valores SA. La société opère à travers trois divisions : General - Cars, qui concerne les prêts accordés pour l'achat de voitures ; General- Others, qui consiste en des prêts pour l'achat de biens de consommation autres que des voitures ; la division Credit Card qui comprend l'acquisition de biens de consommation utilisés par le biais d'une carte plastique. La banque possède des filiales telles que Almaviva SA, Leasing Bogota SA Panama, Megalinea, Banco Bogota SA Panama, Fiduciaria Bogota SA et Bogota Finance Corporation, entre autres. En outre, elle est membre du Grupo Aval Acciones y Valores SA.