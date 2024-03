La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a salué vendredi les efforts déployés par la banque centrale du Chili pour promouvoir la diversité des genres, tout en soulignant que les femmes étaient encore "largement sous-représentées" dans les postes de direction et dans de nombreux secteurs économiques de ce pays d'Amérique du Sud.

Mme Yellen, pionnière dans le domaine de l'économie, a rencontré le gouverneur de la banque centrale chilienne, Rosanna Costa, et plus d'une douzaine d'autres femmes dirigeantes lors de sa visite au Chili, et a salué le travail de la banque centrale pour promouvoir la diversité et l'inclusion.

Première femme à diriger le Trésor américain, Mme Yellen a tenu des réunions similaires avec des femmes chefs d'entreprise et des économistes en Corée du Sud, en Chine, en Zambie, au Mexique et au Viêt Nam, saluant les avantages d'une plus grande participation des femmes à la population active.

Mme Yellen, qui est également la première femme à diriger la Réserve fédérale américaine, est entrée sous les applaudissements dans une grande salle de conférence lambrissée de la banque centrale. M. Costa a décrit Mme Yellen comme "un leader extraordinaire et une source d'inspiration pour les femmes dans notre pays et à l'étranger", compte tenu de son travail de pionnière dans le domaine de l'économie.

Mme Yellen a déclaré qu'elle était au Chili pour souligner l'importance des liens politiques et économiques entre les États-Unis et le Chili, mettant en avant un accord de libre-échange en vigueur depuis 20 ans et une récente convention fiscale.

"Pour tirer le meilleur parti de ces opportunités, il faut que le secteur privé bénéficie d'un environnement favorable. Et cela peut être alimenté par la participation pleine et égale des femmes dans l'économie", a déclaré Mme Yellen.

Elle a ajouté qu'il restait du travail à faire pour éliminer les obstacles juridiques, culturels et réglementaires qui empêchent les femmes de participer pleinement à l'économie, et que les agences gouvernementales et les entreprises devaient s'employer activement à combler les écarts entre les hommes et les femmes.

"La Banque centrale du Chili a fait preuve de cette conviction en s'attaquant de front aux questions de la diversité et de l'égalité des sexes", a-t-elle déclaré, se félicitant que la banque ait doublé le pourcentage de femmes recrutées à des postes liés à l'économie.

"Je sais que les femmes au Chili sont encore terriblement sous-représentées dans les postes de direction et dans de nombreux secteurs économiques", a-t-elle déclaré, reconnaissant le travail accompli par de nombreuses personnes présentes dans la salle pour changer ces tendances grâce à des efforts sociaux, réglementaires, politiques et organisationnels. (Reportage d'Andrea Shalal ; Rédaction de Mark Porter)