BBVA, la seconde banque espagnole derrière Santander, a lancé une offre hostile sur sa rivale Banco de Sabadell, après avoir échoué à la convaincre de réaliser un rapprochement amical. La proposition, libellée en actions, valorise Sabadell 12,3 milliards d'euros.

Dans une démarche audacieuse qui pourrait remodeler le paysage bancaire espagnol, BBVA a fait une offre aux actionnaires de Banco de Sabadell, sans avoir été adoubée par le conseil d'administration de sa rivale. L'opération proposée, annoncée par le conseil d'administration de BBVA, prévoit que les actionnaires de Sabadell recevront 1 action BBVA pour 4,83 actions Sabadell. Ce ratio d'échange implique une prime de 30% sur la base des prix de clôture du 29 avril et une prime encore plus substantielle de 50% sur les prix moyens pondérés sur trois mois des actions des banques. Elle valorise Sabadell quelque 12,3 milliards d'euros (BBVA pèse 59,6 Mds€).

Numéro deux espagnol renforcé

Carlos Torres Vila, président de BBVA, a qualifié l'offre d'"extraordinairement attrayante". Elle permettrait de créer une des principales banques européennes, avec une part de marché combinée des prêts avoisinant les 22% en Espagne. La fusion devrait permettre de dégager d'importantes synergies financières.

L'opération devrait non seulement profiter aux actionnaires de BBVA, mais aussi aux investisseurs de Banco de Sabadell, qui détiendraient une participation de 16% dans la nouvelle entité, selon son promoteur. La banque issue de la fusion disposerait d'un investissement en crédit de 265 milliards d'euros et d'une présence dominante dans les segments des PME et de la banque de détail.

Engagement sur la rémunération des actionnaires

Le CEO de BBVA, Onur Genç, a souligné les avantages mutuels pour toutes les parties concernées, notamment pour les clients qui auront accès à une gamme plus large de produits et de services, et pour les employés qui trouveront de nouvelles opportunités de croissance au sein d'une grande banque mondiale. La fusion s'inscrit également dans le cadre de l'engagement de BBVA à maintenir une politique de rémunération attrayante pour les actionnaires, en s'engageant à distribuer 40 à 50% des bénéfices sous forme de dividendes et de rachats, ainsi que tout excédent de capital supérieur à 12%.

Le siège opérationnel sera double, le centre de Banco Sabadell étant situé à Sant Cugat del Vallès (Barcelone) et celui de BBVA à Madrid. L'intégration devrait prendre de 12 à 18 mois après l'obtention des autorisations réglementaires, la clôture de l'opération étant prévue dans les six à huit mois suivant le feu vert des autorités.

BBVA s'est adjoint les services de JP Morgan SE, UBS Europe SE, Rothschild & Co, Garrigues et DWP pour l'opération. L'offre est subordonnée à l'acquisition d'un minimum de 50,01% des actions de Banco Sabadell et à l'obtention des autorisations nécessaires de l'assemblée générale des actionnaires, de l'autorité espagnole de régulation des marchés et de la concurrence (CNMC) et de l'autorité britannique de régulation prudentielle.

Sabadell a démarré la séance en hausse de 5%, BBVA en baisse de 5%.