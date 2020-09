Banco de Sabadell : nouveau projet de fusion en Espagne?

09/09/2020 | 12:07

La direction de Banco de Sabadell examine plusieurs options comme la vente du groupe, une fusion, des cessions d'actifs ou le rachat d'une structure plus petite indique Bloomberg.



Le groupe bancaire réfléchit à des opérations pour lui permettre de réaliser des économies et de réduire son exposition aux prêts aux PME rapporte ce matin Aurel BCG.



La banque aurait confié ce travail à Goldman Sachs selon l'agence de presse.



Les projets de consolidation s'accélèrent ainsi dans le secteur bancaire en Espagne suite au projet de fusion entre Caixabank et Bankia.



La fusion de ces deux groupes financiers pourrait s'accompagner de 8 000 suppressions de postes a indiqué Expension en Espagne.



' Pedro Sanchez, le premier Ministre, a apporté son soutien au projet, qui va diluer la part détenue par les pouvoirs publics dans le nouvel ensemble. L'Etat espagnol détient 62% du capital de Bankia ' indique Aurel BCG.



