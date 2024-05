Le gouvernement espagnol s'oppose à l'offre publique d'achat hostile de BBVA sur sa petite rivale Sabadell, a déclaré jeudi le ministre de l'économie Carlos Cuerpo.

En vertu de la législation espagnole, le ministère de l'économie a le dernier mot dans l'approbation de toute fusion ou acquisition d'une banque. Le gouvernement dispose de six mois pour prendre une décision après avoir consulté les autorités de régulation, notamment la Banque d'Espagne et l'autorité de régulation des marchés financiers (CNMV).

BBVA, la deuxième banque espagnole, a présenté jeudi une offre de rachat de 12,23 milliards d'euros (13,11 milliards de dollars) directement aux actionnaires de Sabadell, après que le conseil d'administration de la banque cible a rejeté la proposition dans les mêmes conditions en début de semaine.

M. Cuerpo a déclaré que le gouvernement considère que la combinaison des deux banques aurait des effets potentiellement néfastes sur le système financier espagnol et aurait un impact sur l'emploi et les clients.

"Nous sommes en train de rejeter cette opération, tant sur le fond que sur la forme, en raison des effets négatifs potentiels qu'elle pourrait avoir", a déclaré M. Cuerpo lors d'une interview accordée à la chaîne TVE.

Le président de BBVA, Carlos Torres, a déclaré jeudi que l'entité combinée stimulerait l'économie espagnole en générant une base fiscale plus élevée et en créant un acteur plus fort en Europe.

"Je suis convaincu que le gouvernement appréciera la valeur de la transaction", a déclaré M. Torres lors d'une conférence de presse avec des investisseurs.

La Catalogne, la région espagnole qui serait la plus touchée par le rachat, organisera des élections régionales dimanche.

Les syndicats et certains partis locaux ont déjà exprimé leur inquiétude quant à l'impact d'une éventuelle fusion en termes de pertes d'emplois et de fermetures de succursales dans la région.

Carles Puigdemont, du parti séparatiste Junts, candidat à la présidence de la Catalogne, a déclaré que le rachat devait être stoppé.

"Depuis un certain temps, il existe une stratégie visant à liquider le secteur bancaire catalan, au détriment des utilisateurs et du pays", a déclaré M. Puigdemont sur X.

Sabadell et CaixaBank, toutes deux fondées en Catalogne, ont déplacé leur siège juridique hors de la région en 2017 après l'échec d'une tentative menée par Puigdemont pour la séparer du reste de l'Espagne, craignant que la campagne de sécession ne laisse la Catalogne en dehors de l'Union européenne et de ses protections. (Reportage d'Emma Pinedo et Joan Faus ; rédaction de Charlie Devereux ; édition d'Inti Landauro et Alexander Smith)