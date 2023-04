Banco Desio e Brianza, Bankitalia communique sa décision en matière de capital

(Alliance News) - Banco Di Desio e della Brianza Spa a annoncé mercredi que la Banque d'Italie a communiqué - également à la société mère financière Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado Sapa - sa décision sur le capital à l'issue du processus de révision prudentielle périodique.

La banque a ordonné qu'à partir du prochain rapport sur les fonds propres, le groupe " CRR " Brianza Unione adopte les nouveaux ratios de capital au niveau consolidé suivants : ratio de capital CET 1 de 7,60 %, composé d'une mesure contraignante de 5,10 %, dont 4,5 % au titre des exigences réglementaires minimales et 0,60 % au titre des exigences du " SREP " et, pour le reste, de la composante du volant de conservation du capital.

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 est de 9,30 %, consistant en une mesure contraignante de 6,80 %, dont 6 % par rapport aux exigences réglementaires minimales et 0,80 % par rapport aux exigences du "SREP" et, pour le reste, la composante "coussin de conservation du capital", tandis que le ratio de capital total était de 11,50 %, comprenant une mesure contraignante de 9 %, dont 8 % pour les exigences réglementaires minimales et 1 % pour les exigences "SREP" et, pour le reste, la composante de tampon de conservation du capital.

Mercredi, Banco Di Desio e della Brianza a clôturé en baisse de 1,2 % à 3,31 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

