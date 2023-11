(Alliance News) - Banco Di Desio e della Brianza Spa a annoncé vendredi que son conseil d'administration a approuvé le plan d'affaires 2024-2026 "Beyond 2026", qui repose sur des piliers stratégiques représentés par "l'optimisation de la banque commerciale et la création d'opportunités de croissance grâce à la spécialisation dans le segment des petites entreprises et des PME, la gestion de patrimoine et les finances personnelles".

Plus précisément, d'ici 2026, la banque prévoit un rendement des capitaux propres de plus de 8 %, un ratio coûts/revenus d'environ 55 % et un ratio CET1 de plus de 15 %.

En outre, elle s'attend à une solide génération de revenus avec un TCAC 2023-2026 d'environ 4,5 % pour le produit net bancaire et un ratio brut de NPL inférieur à 4 % sur l'horizon du plan, la gestion de patrimoine augmentant pour atteindre plus de 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

La banque prévoit également l'acquisition de 10 000 nouveaux clients PME grâce à un modèle dédié et le doublement, également par le biais de transactions et d'acquisitions extraordinaires, de l'exposition au produit Cessione Quinto Stipendio, renforçant ainsi la position de la filiale Fides parmi les leaders du marché.

Les investissements dans l'innovation technologique devraient s'élever à 60 millions d'euros.

En ce qui concerne l'ESG, la banque vise à se positionner " au moins en ligne avec les meilleurs pairs " sur les questions de durabilité et à soutenir la transition environnementale de ses clients. Le montant total des investissements s'élève à environ 8 millions d'EUR.

"La bonne contribution à la rentabilité et le positionnement solide du capital permettront d'augmenter le dividende à 50 %", indique la note.

L'action de Banco Di Desio e della Brianza est en hausse de 0,5 % à 3,78 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.