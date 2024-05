Banco di Desio e della Brianza SpA est une banque basée en Italie. Elle propose diverses solutions bancaires, financières et d'assurance, notamment la négociation d'instruments financiers, le négoce de devises, la gestion de portefeuilles, les services de conseil en investissement, les polices d'assurance de biens et d'assurance-vie et les services de transactions d'affacturage, entre autres. La Banque divise ses activités en trois segments : Banque commerciale, Gestion d'actifs et Actifs. Par le biais du segment Commercial Bank, elle propose des prêts, des comptes de dépôt, des services bancaires et de paiement, des produits d'assurance et de gestion d'actifs, des cartes de débit et de crédit, entre autres. La gestion d'actifs comprend les opérations effectuées par le biais de ses filiales, notamment Brianfid Sa, Banca Credito Privato Commerciale Sa et Rovere SA. La division Asset est représentée par Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni. La société opère sur le marché national.

Secteur Banques