Le bénéfice de Banco Desio dépasse les 150 millions d'euros au premier trimestre

(Alliance News) - Banco di Desio e della Brianza Spa a annoncé mardi que le bénéfice net du premier trimestre a bondi à 158,5 millions d'euros, contre 32,9 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation est passé de 55,7 millions d'euros à 57,5 millions d'euros, tandis que le bénéfice avant impôts a augmenté de 24,7 millions d'euros à 25,4 millions d'euros.

Le revenu d'exploitation est passé de 122,0 millions d'euros à 129,4 millions d'euros et le revenu net d'intérêt de 65,0 millions d'euros à 78,1 millions d'euros. Les éléments caractéristiques du résultat des activités opérationnelles ont augmenté d'environ 7,4 millions d'euros par rapport à la période de comparaison. Cette évolution est principalement due à la croissance des produits d'intérêts nets de 13,1 millions d'EUR et des produits de commissions nets de 3,1 millions d'EUR, partiellement compensée par la diminution des produits nets des actifs et passifs financiers de 8,1 millions d'EUR et des autres produits et charges d'exploitation de 800 000 EUR.

Le total des avoirs de la clientèle sous administration au 31 mars 2023 s'élevait à environ 33,4 milliards d'euros, en hausse de 12 % par rapport au solde à la fin de l'année 2022. Cette évolution a été affectée par l'effet positif de l'acquisition des unités d'affaires du groupe BPER Banca Spa.

Les financements directs s'élèvent à environ 14,1 milliards d'euros, en hausse de 12 % par rapport au 31 décembre 2022, principalement en raison de l'augmentation de 13 % des montants dus à la clientèle ; les titres émis affichent une augmentation par rapport à la fin de l'année précédente de 2,9 %. Les dépôts indirects ont enregistré un solde de 19,2 milliards d'euros, en hausse de 13 %. La collecte auprès de la clientèle ordinaire s'élève à 12,0 milliards d'euros, en hausse de 18 % par rapport à la fin de l'année précédente ; cette augmentation s'explique à la fois par la performance du segment géré, en hausse de 16 %, et par celle des actifs sous administration, en hausse de 25 %.

Au 31 mars 2023, le ratio Common Equity Tier 1, qui comprend les fonds propres de base de catégorie 1 rapportés aux actifs pondérés en fonction des risques, était de 11,4 %, contre 11,0 % au 31 décembre 2022. Le ratio TIER 1, composé du total des fonds propres de catégorie 1 rapporté aux actifs pondérés en fonction des risques, était de 12,2 % contre 11,8 % au 31 décembre 2022, tandis que le ratio Total Capital, composé du total des fonds propres rapporté aux actifs pondérés en fonction des risques, était de 13,3 % contre 12,9 % au 31 décembre 2022.

L'action de Banco di Desio e della Brianza a clôturé mardi en baisse de 0,6 % à 3,35 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.