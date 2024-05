Banco do Brasil figure parmi les principaux groupes bancaires sud-américains. L'activité s'organise autour de 5 pôles : - banque de détail : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, assurance, etc.) ; - banque d'affaires ; - banque d'investissement ; - banque de marché ; - gestion d'actifs : 217,7 MdsEUR d'actifs sous gestion à fin 2017. A fin 2017, le groupe gère 107,3 MdsEUR d'encours de dépôts et 147,4 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de plus de 4 770 agences implantées au Brésil.

Secteur Banques