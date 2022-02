Banco do Brasil voit son bénéfice pour 2022 augmenter de 24 %.

Banco do Brasil prévoit un bénéfice net récurrent, qui exclut les éléments exceptionnels, compris entre 23 milliards de reais (4,4 milliards de dollars) et 26 milliards de reais cette année, contre 21 milliards de reais en 2021.

La banque a indiqué qu'elle prévoyait de résister aux faibles perspectives de croissance du Brésil grâce à la bonne qualité de ses actifs, à la hausse de ses revenus d'intérêts nets et à la vente de services financiers.

Les provisions pour pertes sur prêts ont été estimées entre 13 et 16 milliards de reais, contre 13,1 milliards de reais en 2021. La plus grande économie d'Amérique latine devrait afficher une expansion économique faible ou nulle cette année, ce qui nuira aux consommateurs et aux entreprises.

La croissance du portefeuille de prêts devrait également ralentir pour se situer entre 8 et 12 %, contre 19,1 % l'an dernier, principalement en raison des prêts ruraux et des prêts à la consommation.

La banque a toutefois indiqué qu'elle prévoyait une hausse de 4 à 8 % des revenus de commissions, ce qui correspond aux prévisions faites la semaine dernière par les banques traditionnelles telles qu'Itau Unibanco Holding SA et Banco Bradesco SA.

Toutefois, dans un contexte d'inflation galopante au Brésil, les coûts d'exploitation devraient augmenter d'un pourcentage similaire. En 2021, Banco do Brasil a réussi à maîtriser l'inflation et à afficher une hausse de seulement 1,4 % de ses dépenses.

Banco do Brasil a affiché un bond de 60,5 % de son bénéfice net récurrent au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, à 5,900 milliards de reais, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes compilée par Refinitiv, qui était de 4,810 milliards de reais.

Le bénéfice a été principalement aidé par des provisions pour pertes sur prêts de 3,790 milliards de reais, en baisse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Son ratio de défaut de paiement des prêts à 90 jours s'est établi à 1,75 %, en légère baisse par rapport au trimestre précédent.

Le revenu net d'intérêt - une mesure des revenus sur les prêts moins le coût des dépôts - a augmenté de 4,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 14,801 milliards de reais.

Le rendement des capitaux propres, un indicateur de la rentabilité, s'est établi à 16,6 %, en hausse de 2,3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

(1 $ = 5,2149 reais)