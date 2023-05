Le bénéfice net de Banco do Brasil bondit de près de 30 % au premier trimestre

Le bénéfice net ajusté de Banco do Brasil a atteint 8,55 milliards de reais (1,71 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de cette année, alors que les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à 8,69 milliards de reais.

Le créancier a déclaré que les résultats ont été positivement influencés par la performance de son portefeuille de crédit, "qui reflète un mélange adéquat de risque par rapport au rendement."

Son portefeuille de prêts a atteint 1,03 trillion de reais, augmentant de 16,8% en glissement annuel et de 2,7% par rapport au trimestre précédent, aidé par une plus grande expansion des prêts liés à l'agro-industrie.

"Au cours du trimestre, Banco do Brasil a déclaré avoir mis de côté 5,85 milliards de reais pour les créances douteuses, soit plus du double du chiffre déclaré il y a un an, mais 10,4 % de moins qu'au cours des trois mois précédents.

La banque a de nouveau réussi à maîtriser les impayés au cours des trois derniers mois de l'année dernière, avec un ratio d'impayés à 90 jours de 2,62 %, en légère hausse par rapport aux 2,51 % du trimestre précédent. Les revenus de commissions ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 8,13 milliards de reais, tandis que le rendement des capitaux propres, qui mesure la rentabilité, a atteint 20,8 %, soit 1,8 point de pourcentage de plus que l'année précédente.

Les revenus d'intérêts de la société, une mesure des revenus sur les prêts moins le coût des dépôts, ont augmenté de 38% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 21,16 milliards de reais.

(1 $ = 5,0033 reais)