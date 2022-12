Next Petrobras CEO says he will change company's fuel price policy

Le président élu Luiz Inacio Lula da Silva a nommé vendredi le sénateur Jean Paul Prates comme prochain PDG de Petroleo Brasileiro SA, comme la société est officiellement connue. Lula a tweeté que Prates "mènera l'entreprise vers un grand avenir".

M. Prates a déclaré aux journalistes qu'il allait modifier la politique de tarification de l'entreprise, qui fixe le prix du carburant en fonction des cours mondiaux du pétrole, mais il a souligné que cela ne signifiait pas que les prix seraient complètement dissociés du marché international.

"La politique de prix de Petrobras sera modifiée, mais pas nécessairement pour traumatiser les investisseurs", a-t-il déclaré. "Elle sera modifiée parce que la politique du pays sera modifiée".

La politique de prix de la compagnie a été au centre de la tourmente pendant l'administration du président Jair Bolsonaro. Trois des PDG de Petrobras ont été évincés au cours de son mandat, alors que les hausses des prix du carburant alimentaient l'inflation et nuisaient à sa popularité.

Prates, une voix éminente sur la politique énergétique au sein du Parti des travailleurs (PT) de gauche de Lula, était déjà considéré comme un candidat solide pour le poste de Petrobras après avoir été nommé au groupe de l'équipe de transition pour les mines et l'énergie. On s'attend à ce qu'il fasse évoluer l'entreprise, qui ne se concentre plus sur le forage en eau profonde, vers les énergies renouvelables.

Après la prise de fonction de Prates, qui devrait avoir lieu à la mi-janvier selon lui, il présentera en détail les plans de l'entreprise au conseil d'administration de Petrobras et à la société brésilienne en général.

"Je vois Petrobras comme une entreprise qui doit se tourner vers l'avenir et investir dans la transition énergétique pour répondre aux besoins du pays, de la planète et de la société, en plus des intérêts à long terme de ses actionnaires", a déclaré Prates.

Il avait auparavant déclaré que le nouveau gouvernement n'avait pas l'intention de provoquer un "effondrement" de Petrobras.

Auparavant, Lula avait nommé Tarciana Medeiros à la tête de Banco do Brasil SA et Rita Serrano au poste de PDG de Caixa Economica Federal, respectant ainsi sa promesse de nommer deux femmes à la tête des créanciers publics.