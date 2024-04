Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (la Banque) est une banque multinationale spécialisée. Elle a été créée pour soutenir le financement du commerce et de l'intégration économique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Commercial et Trésorerie. Le segment commercial de la Banque comprend toutes les activités d'intermédiation financière et les commissions générées par les activités du portefeuille commercial, telles que l'origination de crédits bilatéraux et syndiqués, les prêts à court et moyen terme, les acceptations et les crédits conditionnels. Le segment de la trésorerie de la Banque comprend les dépôts en banque et tous les actifs de transaction de la Banque, les titres disponibles à la vente et détenus jusqu'à leur échéance, ainsi que le solde des fonds d'investissement. La Banque est au service de divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l'agro-industrie, l'industrie alimentaire et l'industrie manufacturière. Ses produits et services sont classés en trois catégories principales : Intermédiation financière, Structuration et syndication et Trésorerie.

Secteur Services financiers aux entreprises