Les marchés déjà mordus ignorent à nouveau les avertissements de Poutine, à leurs risques et périls.

Les actions mondiales ont résisté à une baisse précoce de l'appétit pour le risque mercredi après que Poutine ait mobilisé davantage de troupes pour l'Ukraine et menacé d'utiliser tout l'arsenal russe contre ce qu'il a appelé le "chantage nucléaire" de l'Occident sur la guerre là-bas.

Il s'agissait de la première mobilisation de ce type en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale et cela signifiait une escalade majeure de la guerre, qui en est maintenant à son septième mois.

Et tandis que les valeurs refuges telles que le dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies par rapport aux autres grandes devises, et les obligations d'État en Allemagne et aux États-Unis se sont redressées, les marchés boursiers ne semblaient pas trop perturbés.

Les actions européennes ont atténué les baisses antérieures et ont pour la plupart augmenté, tandis que les principaux indices de Wall Bourse - qui se préparent déjà à une nouvelle hausse agressive des taux d'intérêt américains plus tard dans la journée - ont ouvert en hausse mercredi.

"En janvier et février, lorsque les troupes russes ont été mobilisées, les acteurs du marché l'ont interprété à tort comme un bluff visant à accroître le pouvoir de négociation de Poutine, mais ce dernier a ensuite dépassé les attentes en optant pour une invasion complète de l'Ukraine", a déclaré Tina Fordham, stratège géopolitique indépendante et fondatrice de Fordham Global Foresight.

"L'aspect le plus significatif de ce que les marchés n'évaluent pas actuellement est la possibilité pour la Russie d'utiliser une arme non conventionnelle, c'est-à-dire une arme chimique tactique ou une arme nucléaire", a-t-elle ajouté, notant que Poutine avait fait quelques remarques menaçantes à cet effet sur le "vent qui souffle".

Mme Fordham a déclaré que si Poutine s'abstiendrait probablement d'une attaque non conventionnelle en bonne et due forme, cela fait partie de son "livre de jeu" pour provoquer une instabilité maximale.

GRAPHIQUE : Les coûts de la guerre

L'indice boursier mondial MSCI est en baisse de 21 % cette année et l'indice européen STOXX 600 a perdu 16 % - tous deux sont sur le point de connaître leur pire année depuis 2008, lorsque la crise financière mondiale a éclaté. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, initialement perçue comme un événement aberrant, a porté un coup supplémentaire aux marchés mondiaux qui sont encore en train de s'adapter à une période d'inflation élevée depuis des décennies et à une forte hausse des coûts d'emprunt de la part de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne.

L'Europe en particulier a souffert, car la Russie a interrompu l'approvisionnement en gaz, faisant grimper les prix de l'énergie dans une pression sur les consommateurs et les entreprises qui a augmenté le risque de récession.

La dépendance de l'Allemagne et de l'Italie à l'égard de la Russie a fait que leurs marchés boursiers figurent parmi les moins performants du monde cette année. Les pays proches des combats, dont la Pologne et la Hongrie, ont également vu leurs marchés locaux malmenés. Les investisseurs ont également délaissé les obligations des pays dont les factures d'importation de gaz ou de blé sont élevées.

GRAPHIQUE : Les actions les plus durement touchées par la guerre Russie-Ukraine

Chris Weafer, directeur général de Macro-Advisory, une société de conseil qui aide les entreprises à faire des affaires en Russie, a déclaré que Moscou se préparait à un long conflit, y compris un étranglement continu de l'approvisionnement en énergie, et qu'elle pouvait mieux se permettre la confrontation que l'Europe.

"L'Europe avait le sentiment que la Russie chercherait un compromis. L'annonce d'aujourd'hui montre clairement que c'est faux", a-t-il déclaré. "La Russie s'engage sur le long terme. Elle est prête à tenir bon."

Arne Petimezas, analyste principal chez AFS Group aux Pays-Bas, a déclaré que Poutine était sous-estimé.

"Il a procédé à une escalade à chaque fois. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Je ne vois pas pourquoi son prochain mouvement sera une désescalade, à moins qu'il ne gagne", a déclaré Petimezas.