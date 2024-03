Banco Popular SA est une institution financière basée en Colombie dont l'activité principale est le secteur bancaire. Les services et produits de la Banque comprennent des comptes d'épargne et des comptes courants, des dépôts à terme, des cartes de débit et de crédit, des prêts à la consommation et des prêts commerciaux, du commerce extérieur, de l'évaluation financière et d'autres services de traitement des opérations bancaires destinés aux entreprises et aux particuliers. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Voitures, où elle propose des crédits pour l'achat de voitures ; Autres services, où elle offre des prêts pour l'achat de biens de consommation ; Carte de crédit pour l'achat de biens au moyen d'une carte plastique. La Banque est également impliquée dans le secteur des assurances et propose des polices d'assurance chômage et invalidité, qui s'adressent principalement aux particuliers. En outre, la Banque est active dans le secteur de l'immobilier. En outre, elle exploite un réseau de succursales et de guichets automatiques bancaires (GAB) situés dans tout le pays.

Secteur Banques