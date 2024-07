Banco Santander Brasil SA est une banque basée au Brésil. La banque opère à travers deux segments : Retail et Wholesale. Le segment Retail fournit des services financiers aux particuliers, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Le segment Wholesale se concentre sur les grandes entreprises et les marchés de capitaux. Avec ses filiales, la Banque offre une gamme de services financiers, notamment des services bancaires aux consommateurs, commerciaux et d'investissement, des prêts et des financements, des prêts hypothécaires, des crédits-bails, des opérations de cartes de crédit et des opérations de change. La Banque est également engagée dans les opérations de gestion d'actifs, de capitalisation, de courtage de titres, de courtage d'assurance et de régimes de retraite. Elle possède un certain nombre de filiales, telles que Santander Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios SA, Banco Bandepe SA et Sancap Investimentos e Participacoes SA, entre autres.