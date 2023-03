La filiale mexicaine de Santander lancera une banque numérique d'ici mars 2024

Nous devons le "tropicaliser" et l'adapter au marché et à la réglementation mexicains", a déclaré Felipe Garcia, responsable de Santander au Mexique, lors d'un entretien avec Reuters, ajoutant que la banque numérique était déjà présente en Argentine et dans certains pays européens et que l'opération ne partirait pas de zéro.

Le Mexique était un marché attrayant pour le créancier numérique car il avait un niveau de pénétration bancaire relativement faible par rapport à d'autres pays d'Amérique latine et une population très jeune, a-t-il dit, le lancement étant prêt à aider à intégrer davantage de personnes dans le système financier.

M. Garcia n'a pas précisé le montant de l'investissement de la plus grande banque espagnole dans ce projet.

Le mois dernier, Santander a évalué ses activités mexicaines à environ 8,1 milliards d'euros en lançant une offre publique d'achat volontaire pour acquérir des actions qu'elle ne possède pas, une étape vers sa radiation de la cote.

L'unité est la troisième banque mexicaine par la taille de son portefeuille de crédit et gérait quelque 810 milliards de pesos (43,23 milliards de dollars) à la fin de l'année dernière, selon les données de l'autorité nationale de régulation bancaire.

Ses actions ont clôturé jeudi à 24,20 pesos, soit un léger gain de 0,12 % par rapport à la veille.

(1 $ = 18,7385 pesos mexicains)