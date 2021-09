Presse: le président d'UBS appelé à témoigner dans l'affaire Orcel

Zurich (awp) - Le président du conseil d'administration d'UBS, Axel Weber, et son responsable des rémunérations, Mark Shelton devraient être appelés à témoigner le 20 octobre prochain dans le conflit juridique qui oppose l'ancien directeur de sa banque d'investissement Andrea Orcel au groupe Santander, selon une note du tribunal madrilène citée par Reuters.

Les auditions avaient été suspendues en mai après que les avocats de M. Orcel avaient demandé le témoignage des responsables du numéro un bancaire helvétique. Après le traitement d'une commission rogatoire aux autorités helvétiques à la demande de Santander, MM. Weber et Shelton devraient pouvoir témoigner par téléconférence.

La justice espagnole sera appelée à trancher si un courrier de quatre pages adressé par Santander à l'ancien banquier vedette d'UBS - qui a repris au printemps les rênes de l'italien Unicredit - constitue ou non un contrat de travail.

Andrea Orcel réclame à Santander entre 56 et 66 millions d'euros entre salaires, bonus et indemnités de départ non versés, ainsi que pour "tort moral". L'avocat du groupe bancaire espagnol a de son côté laissé entendre qu'UBS aurait versé à son ancien cadre entre 20 et 30 millions d'euros à titre de "rémunération différée" depuis sa démission.

Sollicitée mercredi par AWP, la banque aux trois clés a indiqué ne pas commenter les rémunérations individuelles, "à l'exception de celle du directeur le mieux payé". Dans le dernier rapport de rémunération d'UBS, le poste "anciens membres de la direction" fait état de 16 millions de dollars en 2019 concernant un collaborateur, et zéro pour 2020.

Un temps pressenti comme successeur de Sergio Ermotti à la direction du numéro un bancaire helvétique, Andrea Orcel avait officiellement démissionné d'UBS fin septembre 2018 pour reprendre la direction de Santander début 2019, une nomination qui finalement ne s'est pas concrétisée, après quoi l'Italien éconduit a porté l'affaire devant les tribunaux.

