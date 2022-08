SANTANDER : RBC n'est pas inspiré par le dossier

Données financières EUR USD CA 2022 50 818 M 52 207 M - Résultat net 2022 8 887 M 9 130 M - Dette nette 2022 - - - PER 2022 4,80x Rendement 2022 5,49% Capitalisation 40 181 M 41 279 M - Capi. / CA 2022 0,79x Capi. / CA 2023 0,77x Nbr Employés 200 651 Flottant 94,4% Graphique BANCO SANTANDER, S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BANCO SANTANDER, S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 2,44 € Objectif de cours Moyen 3,88 € Ecart / Objectif Moyen 58,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs José Antonio Álvarez Álvarez Vice Chairman & Chief Executive Officer José Antonio García Cantera Chief Financial Officer & Senior Vice President Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea Executive Chairman Dirk Ludwig Marzluf Chief Operating & Technical Officer Marjolein van Hellemondt-Gerdingh Group Chief Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BANCO SANTANDER, S.A. -17.02% 41 790