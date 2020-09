Santander : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

24/09/2020 | 15:22

Crédit Suisse réitère son opinion 'neutre' sur Santander et abaisse son objectif de cours de 2,5 à 2,2 euros, dans une note consacrée aux principales banques espagnoles, pour lesquelles il déclare rester prudent.



Après le deuxième trimestre, BBVA et Santander ont sous-performé le secteur bancaire européen de quelques 5-8%, mais le broker voit 'encore un risque de baisse des consensus à la fois pour la croissance des revenus et le coût du risque sur les marchés émergents'.



Crédit Suisse souligne notamment que 'depuis les derniers trimestriels, les attentes de PIB, les changes et l'Euribor se sont détériorées presque partout', ce qui selon lui 'agira comme un vent contraire supplémentaire sur les attentes du consensus'.



