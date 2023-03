Santander : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Santander, avec un objectif de cours porté de 4,2 à 4,7 euros, suggérant un potentiel d'appréciation de 40%, dans le sillage d'un relèvement de 12% en moyenne de ses estimations de résultat net sur 2023/2025.



'L'Investor Day tenu récemment suggère une amélioration notable de la rentabilité du groupe et du retour à l'actionnaire drivée par une dynamique favorable sur la topline et une bonne discipline sur les coûts ainsi que par la qualité d'actifs/CdR', juge l'analyste.



Selon lui, la valorisation actuelle de la banque espagnole reflète encore insuffisamment ces perspectives positives, et 'l'ajustement graduel du consensus à ces nouvelles guidances, encore peu visible, devrait constituer un catalyseur sur le titre'.



