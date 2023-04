Banco Santander: bénéfice en hausse au 1er trimestre

Madrid (awp/afp) - Le géant bancaire espagnol Banco Santander a vu son bénéfice net progresser légèrement au premier trimestre. La forte activité commerciale a compensé l'impact d'un impôt exceptionnel instauré début janvier par Madrid.

La première banque espagnole, fortement implantée en Europe et en Amérique latine, a dégagé sur les trois premiers mois de l'année 2,57 milliards d'euros (2,50 milliards de francs suisses) de résultat net, soit 1% de plus qu'au premier trimestre 2022 (2,54 milliards d'euros).

Ce résultat, également en hausse par rapport à celui du dernier trimestre 2022 (2,29 milliards), est supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient sur 2,45 milliards d'euros de profits. Il témoigne d'une forte activité commerciale, avec "une augmentation des revenus de 13% sur un an", tirés par la hausse des "crédits" octroyés par le groupe bancaire (+3% sur un an), s'est félicitée dans un communiqué la présidente de Santander, Ana Botin.

Ces résultats ont été atteints alors que le gouvernement de gauche espagnol a instauré au 1er janvier un impôt exceptionnel sur les groupes bancaires, en vigueur jusqu'en 2024, afin de financer ses mesures de soutien au pouvoir d'achat. Cet impôt, contre lequel les banques n'ont cessé de ferrailler ces derniers mois, allant jusqu'à introduire des recours judiciaires, sera payé par une dizaines d'établissements et permettra à l'État de récupérer 1,5 milliard d'euros en 2023 comme en 2024.

Principaux marchés dynamiques

Début février, Ana Botin avait évalué entre 220 et 230 millions d'euros l'impact de cette mesure pour son groupe en 2023. Sans cet impôt, qui a été entièrement répercuté sur les comptes du premier trimestre par le groupe bancaire, le bénéfice des trois premiers mois de l'année se serait établi à 2,795 milliards d'euros, "soit 10% de plus", souligne le groupe bancaire dans son communiqué.

Santander explique ce bon résultat par le dynamisme de ses principaux marchés, notamment en Espagne (+28% de bénéfices sur un an) et au Royaume-Uni (+11%), où la remontée des taux d'intérêt décidée par les banques centrales a dopé ses revenus. Au vu de cette dynamique, la banque espagnole - qui précise disposer de 161 millions de clients dans le monde, soit neuf millions de plus que voilà un an - précise confirmer ses objectifs pour 2023, avec une croissance de ses revenus à "double chiffre".

Santander, qui a dégagé l'an dernier le plus gros bénéfice de son histoire (9,6 milliards d'euros), a prévu de porter la rétribution de ses actionnaires à 40% de son résultat net, distribuée à parts égales entre dividendes et rachats d'actions.

afp/vj