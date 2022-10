Banco Santander voit ses profits progresser malgré les incertitudes

Madrid (awp/afp) - Le géant bancaire espagnol Banco Santander a dégagé un bénéfice net en hausse de 11% sur un an au troisième trimestre, grâce une activité commerciale dynamique, notamment en Pologne et en Argentine, dans un contexte économique incertain.

La première banque espagnole, fortement implantée en Europe et en Amérique latine, a engrangé 2,42 milliards d'euros (2,39 milliards de francs suisses) de profits entre juin et septembre, contre 2,35 milliards d'euros entre avril et juin et 2,17 milliards au troisième trimestre 2021.

Ce résultat, atteint malgré un manque à gagner de 181 millions d'euros lié à une réforme sur les prêts hypothécaires en Pologne, est supérieur aux prévisions des analystes interrogés par Factset, qui tablaient en moyenne sur 2,15 milliards de bénéfice.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Banco Santander a vu ses profits grimper de 25%, à 7,32 milliards d'euros.

Ces "bons résultats" s'appuient sur une "hausse des revenus" et sur "une rentabilité supérieure aux objectifs", malgré un environnement macroéconomique "difficile" lié à la forte inflation, souligne dans un communiqué la présidente du groupe bancaire, Ana Botin.

"La diversification géographique du groupe nous protège, dans une certaine mesure, de scénarios adverses et lui permet de faire face de façon résiliente aux effets indirects du conflit en Ukraine", ajoute le groupe, qui n'a aucune présence en Russie et en Ukraine.

La banque espagnole, qui dispose de 159 millions de clients à travers le monde, soit 8 millions de plus qu'au troisième trimestre 2021, précise avoir vu ses revenus fortement grimper en Argentine (+142% sur un an), en Pologne (+104%) et au Mexique (+12%).

Ces résultats surviennent alors que le gouvernement espagnol a annoncé la mise en place l'an prochain d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des grands groupes bancaires, à laquelle ces derniers s'opposent fortement.

Cette mesure, destinée à compenser les mesures de soutien mises en place ces derniers mois face à l'envolée de l'inflation, restera en vigueur durant deux ans. Elle permettra à l'Etat de récupérer 1,5 milliard d'euros par an en 2023 et 2024.

