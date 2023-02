Botin, le patron de Santander, devrait vanter les mérites de l'Europe et verser un salaire pour convaincre les investisseurs.

Par Jesús Aguado

Depuis qu'elle a succédé à son défunt père Emilio Botin il y a plus de huit ans, la plus grande banque d'Espagne a amélioré sa solidité financière et placé la croissance de la clientèle au centre de ses préoccupations, mais ses actions ont sous-performé ses concurrents européens.

Cela est dû en partie à la dépréciation des devises sur certains des marchés émergents où Santander est très présente, ce qui a fait baisser la valeur nette d'inventaire de la banque.

Les actions de Santander, deuxième banque de la zone euro en termes de valeur boursière, ont chuté de 47 % depuis le 10 septembre 2014, tandis que l'indice européen Stoxx 600 des banques est en baisse d'environ 18 %.

La mise à jour de la stratégie mardi sera particulièrement surveillée car les actionnaires de Santander devront approuver la réélection de Botin en tant que membre du conseil d'administration à la fin du mois de mars.

Sa réputation a subi quelques dommages à la suite de la saga de l'embauche avortée du banquier vétéran Andrea Orcel comme directeur général en 2018-2019.

Santander a refusé de faire des commentaires avant la mise à jour de la stratégie.

VENT ARRIÈRE EUROPÉEN

Le principal moteur de croissance du plan 2023-2025 de Santander devrait passer de l'Amérique latine à l'Europe, selon certains analystes, même si la hausse des revenus soutiendra également la croissance des prêts au Brésil, son principal marché, et au Mexique, où les objectifs de rentabilité devraient rester plus élevés qu'en Europe.

"La banque aura un vent arrière ... car la moitié de l'argent provient d'Europe. Et les hausses de taux d'intérêt signifient des marges plus importantes pour la banque, surtout en Espagne et chez Santander Consumer", a déclaré Enrique Quemada, président de la banque d'investissement ONEtoONE Corporate Finance Group.

Santander a déclaré le 2 février, lors de la publication de ses résultats pour 2022, qu'elle s'attendait à une augmentation supplémentaire de ses revenus d'intérêts nets cette année, jusqu'à 2,5 milliards d'euros (2,65 milliards de dollars), en particulier sur son marché domestique, qui représente encore 16 % de ses bénéfices.

Kepler Cheuvreux s'attend à ce que Santander fixe un objectif de rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) supérieur à 14 % d'ici 2025, contre un objectif actuel de 13,37 %, tandis que le courtier Renta 4 s'attend à ce que l'objectif de la mesure de rentabilité soit fixé au-dessus de 15 % pour 2025, comme pour 2023.

Le courtier Kepler prévoit que Santander déclarera un bénéfice net de 12 milliards d'euros à la fin de 2025, ce qui impliquerait une hausse de 25 % par rapport au bénéfice record de 2022.

En Grande-Bretagne, certains analystes s'inquiètent des perspectives économiques et de leur impact potentiel sur les activités de Santander. Mais M. Kepler a déclaré que le faible profil de risque de la banque, avec 90 % de ses prêts réalisés par le biais d'hypothèques, devrait lui permettre de maîtriser les risques.

Entre-temps, les États-Unis, le deuxième plus grand marché de Santander, devraient connaître un certain ralentissement des bénéfices dans les années à venir, car les provisions devraient augmenter, bien que la banque ait déclaré que celles-ci seront inférieures aux niveaux pré-pandémiques.

Santander est en train d'accroître sa base de dépôts aux États-Unis pour aider à financer son activité plus rentable de prêts à la consommation après avoir récemment abandonné ses activités hypothécaires.

Le nouveau PDG, Hector Grisi, qui a contribué à faire de l'activité américaine de Santander la plus rentable en 2021, devrait accélérer la poussée numérique de la banque et continuer à travailler à une plus grande collation transfrontalière entre ses unités commerciales mondiales et de paiement.

Une détérioration de l'économie mondiale pourrait toutefois entraîner une hausse des provisions et un scénario d'inflation élevée pourrait pousser les coûts, mais les analystes s'attendent à ce que cela soit compensé par une hausse des revenus.

FOCUS SUR LE PAIEMENT

Certains analystes s'attendent à ce qu'une augmentation de la rémunération des actionnaires soit le principal élément de la mise à jour des investisseurs de Santander à Londres.

"Je crois fermement que Santander augmentera son ratio de distribution vers 50 % (au lieu de 40 %) étant donné une amélioration attendue des marges qui serait encore de bon augure avec un ratio de capital de base de niveau 1 (entièrement chargé) d'environ 12 %", a déclaré Nuria Alvarez, analyste chez Renta 4, une maison de courtage basée à Madrid.

Le Credit Suisse n'exclut pas un ratio de distribution de 60%.

Mais des valorisations inférieures à celles de ses rivaux européens et de meilleures perspectives pour les banques de détail pourraient contribuer à un rebond du cours de l'action.

Santander se négocie à un ratio cours/valeur comptable de 0,65%, contre une moyenne de 0,73% pour ses pairs européens.

"C'est probablement encore l'une des (grandes) banques les moins chères d'Europe en termes de multiples et il peut encore y avoir un certain potentiel de hausse", a déclaré Pedro Cubillo, de la banque espagnole Singular Bank, qui gère entre 10 et 12 milliards d'euros.

(1 $ = 0,9442 euros)