Davos 2023 : Les chefs des banques mondiales reçoivent une mise à jour du FBI sur la cybersécurité

Christopher Wray s'est adressé aux banquiers de haut niveau lors de la réunion du Forum économique mondial (WEF), le rassemblement annuel des leaders de l'industrie, selon cinq sources ayant assisté à la réunion.

Les dirigeants des services financiers ont également comparé leurs notes sur les risques économiques, la stabilité financière et la durabilité.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & Co, Brian Moynihan, PDG de Bank of America Corp, et Ana Botín, présidente exécutive de Banco Santander SA, figuraient parmi les participants à la réunion à huis clos.

Klaas Knot, président de la banque centrale néerlandaise qui préside le Conseil de stabilité financière, s'est également entretenu avec le groupe. Il a discuté des vulnérabilités du système financier, y compris des risques posés par ce qu'on appelle les banques fantômes, ont indiqué les sources.