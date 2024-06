La banque espagnole Santander prévoit de faire des États-Unis la rampe de lancement d'une plateforme rénovée au service des consommateurs qu'elle déploiera à l'échelle mondiale, a déclaré à Reuters Ana Botin, présidente exécutive de la plus grande banque de la zone euro en termes de valeur de marché.

Santander, qui s'appuie sur 10 marchés clés pour l'essentiel de ses activités, souhaite utiliser son troisième marché en termes de revenus, les États-Unis, pour construire sa propre plateforme technologique pour les services bancaires aux consommateurs, y compris les services bancaires numériques et le crédit à la consommation.

Elle adoptera ensuite cette plateforme dans l'ensemble de ses activités commerciales et de détail, qui représentent près de la moitié des bénéfices globaux de Santander.

La banque est en train de passer d'une technologie ancienne à des infrastructures informatiques modernes basées sur le cloud. La nouvelle plateforme fait partie d'une stratégie plus large visant à réaliser des économies et à augmenter les bénéfices grâce à une meilleure technologie et à une réduction des coûts de financement.

"Notre objectif est de mettre en place une plateforme commune pour nos activités commerciales et de détail, en utilisant notre propre technologie. Nous avons commencé à la mettre en place aux États-Unis cette année, mais nous la déploierons lentement, mais sûrement, sur l'ensemble de notre territoire", a déclaré M. Botin.

Santander n'a pas révélé les coûts de la migration de la plateforme, mais a déclaré avoir déjà économisé 237 millions d'euros depuis 2022, dont 50 millions d'euros rien qu'au premier trimestre, grâce aux mises à jour technologiques.

L'investissement de Santander aux États-Unis reflète sa préférence pour les Amériques, où elle voit un potentiel de croissance plus élevé que sur les marchés européens plus matures. Par conséquent, même si M. Botin s'attend à une consolidation accrue du secteur bancaire européen à la suite de l'offre hostile et choquante de BBVA sur son homologue espagnol Sabadell, Santander n'a pas l'intention d'en faire partie.

La banque lancera sa banque numérique Openbank - qui sert déjà plus de 2 millions de clients en Europe - aux États-Unis et au Mexique dans le courant de l'année.

"Aux États-Unis, nous commençons par un produit d'épargne à haut rendement, car en collectant des dépôts en dehors de notre empreinte actuelle, nous pouvons élargir notre clientèle et remplacer le financement de gros plus coûteux pour notre activité automobile", a déclaré Mme Botin, qui a pris la tête de la banque en 2014 après le décès de son père.

"Nous proposerons ensuite d'autres produits et services au fil du temps", a-t-elle ajouté.

Santander, comme d'autres banques, a bénéficié de la hausse des taux d'intérêt, mais la croissance sur ses marchés clés d'Amérique latine lui a donné un avantage sur des rivaux plus dépendants de l'Europe qui ont réduit leur présence sur le continent américain.

BBVA a abandonné le marché américain en 2020, consacrant le produit de sa vente à des rachats d'actions. HSBC et BNP Paribas ont également vendu leurs activités de détail aux États-Unis.

Grâce à une hausse de 23 % de ses actions cette année, Santander a récemment dépassé BNP Paribas pour devenir le prêteur le plus précieux de la zone euro.

Elle a promis que le récent déploiement de ses cinq unités mondiales - banque de détail, banque de consommation, banque de paiement, banque de patrimoine et banque d'entreprise et d'investissement - rendrait la banque plus simple et plus efficace à l'échelle mondiale.

La réussite du lancement d'une offre entièrement numérique aux États-Unis sera cruciale, car les activités américaines de Santander ont généré des rendements médiocres et causé quelques maux de tête dans le passé.

En 2020, son prêteur automobile à risque a accepté de modifier ses pratiques de souscription dans le cadre d'un règlement de 550 millions de dollars concernant les prêts à risque qu'il avait accordés.

Au premier trimestre, les activités américaines de Santander ont rapporté un ratio de rendement des capitaux propres corporels de 7,98 %, contre 14,9 % au niveau du groupe.

Les frais d'embauche et l'augmentation des provisions ont entraîné une baisse de 6,8 % des bénéfices du premier trimestre aux États-Unis par rapport à l'année précédente.

Santander a embauché environ 200 personnes pour sa banque d'entreprise américaine et M. Botin a déclaré que les nouvelles recrues - dont beaucoup sont des banquiers bien rémunérés provenant de la banque effondrée Credit Suisse - apportaient déjà plus d'affaires.

"Cette nouvelle équipe nous donne la possibilité de soutenir ces clients avec d'autres services payants. Et cela commence déjà à porter ses fruits", a déclaré M. Botin, ajoutant que l'augmentation des effectifs était en grande partie réalisée.

CONSOLIDATION

L'offre de BBVA sur Sabadell, l'offre de Nationwide sur Virgin Money en Grande-Bretagne et les commentaires de certains superviseurs et législateurs ont ravivé l'espoir d'une plus grande consolidation dans le secteur bancaire européen fragmenté.

Mme Botin a déclaré qu'elle s'attendait à d'autres transactions, mais à l'échelle nationale plutôt que transfrontalière.

"Je pense qu'il y aura davantage de fusions et d'acquisitions. Elles auront lieu en Allemagne. Il y en aura au Royaume-Uni. Il y en aura aussi en Italie", a déclaré Mme Botin.

"Mais je ne vois pas beaucoup d'opérations transfrontalières, car il est beaucoup plus difficile de justifier l'investissement, notamment parce que les euros sont effectivement cantonnés au niveau national", a-t-elle ajouté.

À l'heure actuelle, les banques de la zone euro ne peuvent pas collecter des dépôts dans un pays et les prêter dans un autre.

Les opérations bancaires transfrontalières en Europe sont rares. Les obstacles sont notamment les différences de réglementation et de droit du travail, l'absence de système d'assurance des dépôts à l'échelle de la zone euro et les résistances politiques. (Reportages de Jesús Aguado, Tommy Reggiori Wilkes et Elisa Martinuzzi ; rédaction de Tomasz Janowski)