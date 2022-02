Le PDG de Santander rendra compte exclusivement au conseil d'administration et accélérera le développement du numérique.

Jusqu'à présent, M. Alvarez rendait également compte à la présidente Ana Botin, qui conserve son rôle exécutif.

Contrairement au modèle anglo-saxon, dans de nombreux créanciers espagnols, le président détient les pouvoirs exécutifs et contrôle la stratégie, tandis que le PDG s'occupe des affaires courantes.

La bonne gouvernance des banques de la zone euro est l'une des principales priorités des autorités de surveillance, qui privilégient une répartition du contrôle entre les membres du conseil d'administration exécutifs et non exécutifs, ainsi qu'une répartition claire des responsabilités entre le président et le directeur général.

Santander a également annoncé des changements dans sa structure opérationnelle afin d'accélérer sa transformation numérique.

Dans le cadre de ces changements, la banque a déclaré que les nouvelles unités technologiques, PagoNxt et Digital Consumer Bank, seraient supervisées par Botin, tandis que les régions, les pays et les activités mondiales de Santander continueraient de relever d'Alvarez.