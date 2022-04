Les inquiétudes concernant l'approvisionnement en gaz assombrissent les actions européennes

Le président russe Vladimir Poutine a menacé de couper les livraisons de gaz si elles n'étaient pas payées en monnaie locale à partir du 1er avril - une décision qui pourrait exacerber la pénurie d'énergie sur le continent, les importations de gaz russe représentant environ 40 % de la consommation européenne.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était plat à 7 h 8 GMT, les gains réalisés dans des secteurs tels que les banques, les soins de santé et les biens de consommation de base ayant été compensés par une baisse des valeurs technologiques et pétrolières.

Les prix du brut ont été frappés après que les États-Unis ont annoncé la plus grande libération jamais effectuée de leur réserve stratégique et ont appelé les compagnies pétrolières à augmenter le forage, dans l'espoir de contrôler les prix qui, à un moment donné, ont bondi de plus de 40 % pour atteindre 139 dollars le baril depuis que la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine. [O/R]

Les négociations visant à mettre fin à la guerre de cinq semaines devaient reprendre alors même que l'Ukraine se préparait à de nouvelles attaques dans le sud et l'est.

Parmi les valeurs individuelles, le groupe français de restauration et de services alimentaires Sodexo a chuté de 5,5 % après avoir réduit ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, citant les incertitudes dues au COVID-19 et à la guerre en Ukraine.