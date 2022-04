Les objectifs 2022 de Santander sont en bonne voie grâce à l'aide des Amériques

L'espagnol Santander a déclaré vendredi qu'il était en bonne voie pour atteindre son objectif de rentabilité pour 2022 et a maintenu ses objectifs à moyen terme grâce à de solides performances dans les Amériques et à une reprise en Europe.

Le créancier a réitéré son objectif de plus de 13% pour le rendement sous-jacent des capitaux propres tangibles (ROTE), contre 12,73% en 2021, malgré la flambée des prix de l'énergie ressentie principalement en Europe en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Santander pour 2022 a également maintenu son objectif d'environ 12% de ratio de capital de base de niveau 1 entièrement chargé, a maintenu son objectif de distribution de dividendes à 40% et son ratio coûts/revenus, une mesure de l'efficacité, à 45% contre 46,2% à la fin décembre.

La diversification de Santander, notamment en Amérique latine, a aidé la banque à faire face aux conditions difficiles pour les créanciers en Europe depuis la crise financière.

Son bénéfice sous-jacent en Amérique du Nord a plus que doublé pour atteindre un record de 3,05 milliards d'euros, grâce à une multiplication par plus de trois aux États-Unis, tandis qu'en Amérique du Sud, il a augmenté de 24 % pour atteindre 3,33 milliards d'euros.

Les deux régions ont représenté environ 60% du bénéfice sous-jacent du groupe en 2021, tandis que l'Europe en représentait 28%.

"Au premier trimestre 2022, l'activité commerciale est restée forte, avec des revenus en ligne avec le dernier trimestre et de nouveaux prêts revenant à des niveaux prépandémiques, augmentant d'environ 8% en glissement annuel", a déclaré la présidente de Santander, Ana Botin, dans un communiqué avant l'assemblée générale des actionnaires de la banque.

Les actions de Santander étaient en hausse de 2% à 3,16 euros à 0717 GMT, dépassant l'indice Ibex-35, l'indice phare des valeurs vedettes espagnoles, qui était en hausse de 0,4%.

Santander, aidé par une baisse des provisions pour pertes sur prêts, a enregistré un bénéfice net de 2,28 milliards au cours du trimestre d'octobre à décembre, en hausse de 4,6 % par rapport au troisième trimestre.

Elle a déclaré un bénéfice net de 8,12 milliards d'euros en 2021 après avoir perdu 8,77 milliards d'euros en 2020.

Santander n'est pas présent en Russie ou en Ukraine, ce qui limite son exposition directe à 80 millions d'euros, bien que le conflit puisse avoir un impact indirect, notamment par le biais des prix élevés de l'énergie pour certains de ses clients.

Santander a déclaré que M. Botin rassurerait les actionnaires sur le fait qu'à moyen terme, la banque vise à atteindre un rendement sous-jacent des capitaux propres tangibles et un ratio coût/revenu d'environ 15 % et 40 %, respectivement, et à maintenir un ratio de capital de 12 %.

Les actionnaires de la banque devraient approuver vendredi un dividende final en espèces de 5,15 centimes d'euro par action, en plus des 4,85 centimes d'euro par action déjà versés.

Avec un rachat d'actions de 841 millions d'euros et un rachat supplémentaire de 865 millions d'euros mis en œuvre, le capital distribué sur les résultats de 2021 serait de 3,4 milliards d'euros.

Les actionnaires seront également invités à approuver une réduction du capital en circulation du groupe allant jusqu'à 10 % par l'annulation des actions qu'il pourrait acquérir, y compris dans le cadre d'éventuels programmes de rachat à l'avenir.