Santander : migration de clients achevée chez CACEIS

CACEIS, coentreprise de Crédit Agricole et Santander, annonce avoir finalisé la neuvième et dernière phase de migration des clients aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni de KAS Bank, dont elle avait annoncé l'acquisition définitive en octobre 2019.



Pendant une année, des équipes dédiées ont collaboré étroitement afin de réaliser, avec succès, le transfert de centaines de clients et de plus de 200 milliards d'euros d'actifs vers les systèmes d'information de CACEIS.



La société d'asset servicing ajoute qu'un projet baptisé 'Aftercare', visant à garantir une qualité de service optimum pour les clients dans cette période post-migration, a démarré et sera clos d'ici septembre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.