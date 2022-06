Santander : nomination d'un nouveau directeur général

Santander a annoncé vendredi la nomination d'Hector Grisi, l'actuel patron de ses activités au Mexique et en Amérique du Nord, en tant que futur directeur général en remplacement de José Antonio Alvarez.



Le groupe espagnol, l'un plus grands établissements de la zone euro en termes d'actifs, indique que Grisi prendra ses fonctions à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une période de transition avec son prédécesseur.



D'origine mexicaine, Hector Grisi avait rejoint Santander en 2015 en provenance de Credit Suisse afin de prendre la direction générale de la succursale mexicaine.



Il s'était ensuite vu confier la responsabilité de la division nord-américaine du groupe en 2019.



José Antonio Alvarez, qui était arrivé au sein du groupe en 2002 avant de prendre la direction financière en 2004 puis la direction générale en 2015, continuera de siéger au conseil d'administration au poste de vice-président.



La présidence du conseil continuera d'être assurée par Ana Botin.



