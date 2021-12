Santander : prolonge son offre sur Santander Consumer USA

Santander Holdings USA a prolongé la date d'expiration de son offre publique d'achat précédemment annoncée visant à acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Santander Consumer USA Holdings pour 41,50 dollars par action.



L'Offre Publique d'Achat a débuté le 7 septembre 2021 et devait expirer à 17h00, heure de New York, le 16 décembre 2021.



En raison de cette prolongation, l'Offre Publique d'Achat doit maintenant expirer à 17h00, heure de New York, le 23 décembre 2021.





