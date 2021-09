Santander : salué pour une redistribution aux actionnaires

Santander progresse de près de 2% à Madrid, au lendemain de l'annonce par la banque d'une distribution à venir d'environ 1,7 milliard d'euros à ses actionnaires sous forme de dividende semestriel et de rachats d'actions.



Ce montant, représentant 40% du profit sous-jacent du premier semestre 2021, se compose pour moitié d'un dividende en numéraire de 4,85 centimes d'euro par action, et pour moitié d'un programme de rachats d'actions d'un montant de 841 millions d'euros.



'L'annonce de rachats d'actions met en lumière à quel point la puissance de résultats du titre demeure durement valorisée', réagit UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur Santander tout en remontant son objectif de cours de quatre à 4,15 euros.



