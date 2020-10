Santander : solide trimestre, le CA à +1% à change constant

27/10/2020 | 10:10

Santander a enregistré un CA de 11,08 milliards d'euros au 3e trimestre, soit un recul de 11% en données publiées, et en progression de 1% à taux de change constant, par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net s'élève à 1,75 milliard d'euros, soit +249% en données publiées et +493% à taux de change constant, par rapport au 3e trimestre 2019 - un écart qui peut notamment être expliqué par diverses charges hors-trésorerie qui se sont appliquées sur l'exercice 2019.



Santander assure par ailleurs être en avance sur son calendrier de réduction des coûts et souhaite réaliser un milliard d'euros d'économie lors des deux prochaines années.





