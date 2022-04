Santander va réaffecter les coûts du centre d'entreprise aux unités commerciales

Le créancier a déclaré que son objectif était de fournir "plus de transparence" et plus de clarté concernant son exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles (MREL) et sa capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), afin de mieux allouer le coût des émissions de dettes éligibles aux unités opérationnelles.

La modification de l'information financière du groupe aura un impact négatif de 766 millions d'euros (841 millions de dollars) sur le revenu net d'intérêt des unités nationales, une mesure des revenus sur les prêts moins les coûts des dépôts et du financement de gros.

Cela sera toutefois compensé par le transfert d'une contribution positive du même montant dans le centre des entreprises, a déclaré le créancier.

Les autres coûts financiers, principalement le coût du financement de l'excédent de capital détenu par l'unité d'affaires au-dessus du ratio de base de niveau 1 du groupe, ont été réaffectés en conséquence aux unités.

En outre, les succursales de banque d'affaires et d'investissement de Santander en Europe et d'autres secteurs d'activité ont été intégrés dans l'unité Espagne afin de refléter la manière dont l'activité sera gérée et supervisée.

Les régulateurs tentent de s'assurer que les structures de passif des banques fournissent suffisamment de TLAC ou de fonds et de passifs éligibles pour absorber les pertes et faciliter la recapitalisation de la banque conformément aux règlements de l'Union européenne.

L'Autorité bancaire européenne a élaboré des exigences de déclaration et de divulgation du TLAC et du MREL pour guider les institutions bancaires dans le respect de leurs obligations de divulgation et de déclaration, et pour mettre ces informations à la disposition des autorités et des investisseurs.

(1 $ = 0,9113 euros)