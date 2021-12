Vontobel ouvre un nouveau bureau à Miami dans le cadre de sa politique de développement de la fortune aux États-Unis.

Le gestionnaire suisse de fortune et d'actifs Vontobel prévoit d'ouvrir un nouveau bureau de gestion de fortune à Miami afin de s'emparer d'une plus grande part du marché nord-américain, a déclaré son directeur général à Reuters.

"Aux États-Unis, il y a une migration de la richesse du nord vers le sud", a déclaré Zeno Staub dans une interview. "De plus en plus de richesses locales vont en Floride. Nous prévoyons donc d'établir une présence à Miami dans les mois à venir."

Le créancier basé à Zurich, qui gère un peu moins de 300 milliards de francs suisses (326 milliards de dollars) pour des investisseurs privés et institutionnels, cherche à se développer aux États-Unis, tout en pénétrant sur de nouveaux marchés et en utilisant la numérisation pour proposer ses fonds à un plus grand nombre de clients, a-t-il ajouté.

Vontobel gère actuellement environ 4 milliards de francs suisses pour des clients américains fortunés sur des comptes à Zurich et à Genève, ainsi que par l'intermédiaire de son bureau de New York.

À Miami, elle prévoit d'employer des conseillers à la clientèle tout en réservant l'argent des particuliers fortunés hors de Suisse, comme elle le fait pour les clients de son bureau de New York.

Dans le domaine de la gestion d'actifs, des banques telles que Citi, JPMorgan, Morgan Stanley et Santander comptent parmi ses principaux clients.

Elle étend en conséquence son offre de produits et de fonds aux États-Unis, a déclaré M. Staub.

"Nous avons réalisé des investissements substantiels afin d'être en mesure de proposer une gamme de produits plus large aux États-Unis", a-t-il déclaré. "Et nous avons l'ambition de faire bouger les choses là-bas dans les prochaines années".

Vontobel ne voit pas la nécessité d'accroître la taille de ses activités par le biais de fusions et acquisitions, a-t-il ajouté.

"Notre appétit pour faire des acquisitions dans le seul but d'augmenter les volumes est encore plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé", a déclaré Staub, ajoutant que la banque serait ouverte aux transactions dans la gestion d'actifs qui apportent de nouvelles capacités.

"Dans la gestion de fortune, nous sommes plus intéressés par l'accès aux marchés que par le volume pur", a-t-il ajouté.

