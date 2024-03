Bancorp 34, Inc. est la société holding de Bank 34. L'entreprise est engagée dans la fourniture de solutions pour les services bancaires et les prêts aux particuliers, les services bancaires et les prêts aux entreprises, et les prêts hypothécaires. Les principaux produits de dépôt de la société comprennent les dépôts à vue, les dépôts à terme, les comptes NOW, les comptes d'épargne et les comptes du marché monétaire. Les principaux produits de prêt de la société comprennent les prêts hypothécaires immobiliers et les prêts commerciaux. Les principales sources de financement de la société sont les dépôts, les emprunts auprès du FHLB, les remboursements et échéances de prêts et les ventes de titres. La société propose des prêts aux entreprises, des comptes d'entreprise, des services bancaires en ligne de gestion de trésorerie et des services de capture des commerçants. Elle propose également des comptes personnels, des services bancaires en ligne, des services bancaires mobiles et des cartes de débit Visa. Les comptes d'entreprise de la société comprennent les comptes Small Business Checking, Analysis Checking, Interest Checking, Simple Non-Profit Checking, Premium Money Market, Business Savings et PremiumPlus Money Market.

Secteur Banques