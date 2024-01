Cadence Bank (la Banque) est une franchise bancaire régionale qui compte environ 350 agences dans le Sud et au Texas. La banque offre aux consommateurs, aux entreprises et aux sociétés une gamme de solutions bancaires et financières. Les services et produits de la banque comprennent les services bancaires aux consommateurs, les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires, les lignes et prêts immobiliers, les cartes de crédit, les services bancaires aux entreprises et commerciaux, la gestion de trésorerie, les prêts spécialisés, les prêts basés sur l'actif, l'immobilier commercial, le financement d'équipement, les services bancaires de correspondance, les prêts de l'administration des petites entreprises (SBA), les opérations de change, la gestion de patrimoine, les services d'investissement et de fiducie, la planification financière et la gestion des plans de retraite. La banque offre des solutions de cuisson dans les comptes chèques, les comptes d'épargne, les prêts hypothécaires, la gestion des investissements, les cartes de crédit, les services bancaires en ligne et mobiles, les cartes de débit, la gestion de trésorerie, la gestion de patrimoine, les fiducies, les prêts aux entreprises, les services bancaires en ligne pour les entreprises et les services aux commerçants.

Secteur Banques