BANDAI NAMCO Holdings Inc. : Pas de retournement en vue

Données financières JPY USD EUR CA 2023 912 Mrd 6 708 M 6 598 M Résultat net 2023 89 289 M 657 M 646 M Tréso. nette 2023 321 Mrd 2 360 M 2 321 M PER 2023 24,6x Rendement 2023 1,99% Capitalisation 2 201 Mrd 16 194 M 15 926 M VE / CA 2023 2,06x VE / CA 2024 1,91x Nbr Employés 9 886 Flottant 84,6% Prochain événement sur BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 11/08/22 Q1 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 10 005,00 JPY Objectif de cours Moyen 10 544,29 JPY Ecart / Objectif Moyen 5,39% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Masaru Kawaguchi President & Representative Director Mitsuaki Taguchi Chairman Shuji Ohtsu Director & General Manager-Administration Yuzuru Matsuda Independent Outside Director Satoko Kuwabara Independent Outside Director