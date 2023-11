BANDAI NAMCO Holdings Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et de services de divertissement. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception, développement et vente de contenus interactifs et de jeux vidéos (44,6%) ; - fabrication et vente de jouets et de produits connexes (34%) : jouets, carteries, produits en capsules pour distributeurs automatiques, confiseries, vêtements et accessoires, figurines, articles de récompense pour installations d'amusement, etc. ; - conception, fabrication et vente de machines de divertissement (12,6%). En outre, le groupe développe une activité d'exploitation d'installations de divertissement ; - production de contenus audiovisuels (5,4%) : dessins animés, musiques, films, animations, etc. Le groupe propose également une activité d'édition de logiciels musicaux et des prestations de services de diffusion en direct d'événements ; - autres (3,4%) : notamment vente de droits audiovisuels. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (69,2%), Asie (9,7%), Amériques (12,6%) et Europe (8,5%).

Secteur Jouets et produits pour enfants