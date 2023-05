ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes pourraient ouvrir en baisse en raison de la prudence concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine

Les actions indiennes devraient commencer en demi-teinte ce lundi, suivant la baisse des actions mondiales avant la reprise des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis, qui ont été interrompues vendredi.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,16% à 18 208, à 8h05 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse vendredi, suite à des informations selon lesquelles les négociations sur le plafond de la dette américaine étaient dans l'impasse. Un échec dans le relèvement du plafond de la dette déclencherait un défaut de paiement et une hausse des taux d'intérêt, ont averti les analystes. Les marchés asiatiques ont été mitigés.

Les actions indiennes ont mis fin à trois séances consécutives de pertes vendredi, aidées par les bénéfices trimestriels et la persistance des achats institutionnels étrangers. Les analystes s'attendent à ce que l'indice de référence Nifty se consolide dans la fourchette 18 050-18 450.

"La tendance à court terme pour le Nifty reste agitée", a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique chez HDFC Securities.

"L'émergence d'un intérêt acheteur vendredi laisse espérer un rebond à la hausse du marché."

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont mis fin à une série de 16 séances d'achat vendredi, en vendant pour 1,13 milliard de roupies (13,8 millions de dollars) d'actions, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

"L'humeur générale des marchés à court terme sera décrochée par les flux des FII et les développements sur la situation du défaut de paiement de la dette américaine", a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche de détail chez HDFC Securities.

Actions à surveiller :

** Zomato Ltd : Co manque les attentes de revenus du 4ème trimestre en raison de dépenses stratégiques plus élevées.

** Power Grid Corporation of India Ltd : Le groupe annonce une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre en raison d'une augmentation de la demande.

** Bandhan Bank Ltd : le groupe affiche une baisse de son bénéfice net pour le trimestre de mars.

** NTPC Ltd : la société annonce une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, les dépenses étant supérieures à la demande d'électricité.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)