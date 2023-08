Bandwidth Inc. est un fournisseur de plateforme de communication en nuage (CPaaS) qui permet aux entreprises de créer, d'adapter et d'exploiter des services de communication vocale ou de messagerie sur n'importe quelle application mobile ou appareil connecté. La société exerce ses activités dans deux secteurs : CPaaS et Autres. Sa plateforme logicielle et son réseau vocal IP permettent aux entreprises clientes de développer et de déployer des solutions de communication logicielles en temps réel. En exploitant son réseau vocal IP, la société propose une surveillance, des rapports et des analyses avancés, un service client, des équipes d'exploitation et un support personnalisé. Elle fournit une interface de programmation d'applications logicielles (API) qui est utilisée pour créer des appels vocaux au sein d'applications, des flux d'appels entre utilisateurs ou machines, l'enregistrement d'appels, la synthèse vocale pour la réponse vocale interactive, les fiches d'appels, les conférences téléphoniques, le pontage et plus encore. Son service de contrôle de la qualité de la voix fournit des outils et des processus pour les tests de qualité du réseau.

Secteur Logiciels