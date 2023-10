Bang & Olufsen A/S est une société basée au Danemark qui se consacre à la conception, au développement et à la commercialisation d'équipements audio et vidéo. La société fournit principalement des systèmes de musique, des haut-parleurs, des téléviseurs et des produits multimédia. Ses activités sont divisées en deux secteurs d'activité : Business-to-Consumer (B2C) et Business-to-Business (B2B). Le secteur B2C comprend deux segments : l'audiovisuel (AV), qui propose des produits audio et vidéo vendus sous la marque Bang & Olufsen, et B&O PLAY, qui propose des produits autonomes et portables. Le domaine d'activité B2B comprend également le segment Automobile, qui comprend le développement, la production et la vente de systèmes sonores pour une gamme de voitures, telles que Aston Martin, Audi, BMW et Mercedes-Benz. En outre, la société est la société mère du groupe Bang & Olufsen, qui opère dans le monde entier.

